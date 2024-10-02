Умер мужчина, получивший жуткие ожоги при спасении детей из горящего театра в Екатеринбурге Скончался мужчина, пострадавший во время пожара в театре в Екатеринбурге 2 октября, 10:36 Пострадавший во время пожара на Урале. Обложка © Telegram / SHOT

В Екатеринбурге скончался сотрудник театра музыкальной комедии, который получил сильные ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар в гримёрке. Об этом сообщает SHOT.

Мужчина не просто боролся с огнём, но и хотел помочь заблокированным на этаже людям, среди которых были дети. Врачи не успели спасти пострадавшего, он умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Напомним, в Екатеринбурге загорелся театр музкомедии. Находившиеся в здании люди выбирались на улицу через крышу здания, запасные выходы оказались заблокированы. Возгорание уже ликвидировано. Пострадал один мужчина. По предварительной информации, в гримёрке произошло короткое замыкание, после чего огонь перекинулся и на другие помещения.

Авторы Татьяна Миссуми