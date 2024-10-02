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2 октября, 10:00

Выходы в театре музкомедии в Екатеринбурге при пожаре оказались заблокированы

Все выходы в театре музкомедии в Екатеринбурге во время пожара были заблокированы. Именно поэтому людям пришлось выбивать стёкла и спасаться через крышу. По данным SHOT, пострадавший — сотрудник театра. Он пытался потушить пожар сам и получил серьёзные ожоги. Мужчина госпитализирован.

Пострадавшего госпитализируют. Фото © SHOT

Пострадавшего госпитализируют. Фото © SHOT

Пожар начался в гримёрке на четвёртом этаже — предварительно, произошло короткое замыкание и загорелись вещи актёров. После комнаты огонь перекинулся на другие помещения театра. Сотрудники и дети, которые занимались в творческих коллективах, попытались покинуть здание, но не смогли — все выходы были в дыму. Людям не удалось даже покинуть этаж.

© Telegram / МЧС России

По данным МЧС, пожар уже удалось локализовать. Из здания театра музкомедии спасены 6 человек: пятерых спустили по пожарной автолестнице и одного — с помощью спасустройства.

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А накануне в Москве огонь охватил небольшие заведения вблизи Савёловского вокзала. Уточнялось, что внутри находится много баллонов с газом. По всей округе распространился густой чёрный дым.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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