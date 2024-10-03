В Хабаровске локализовали пожар, уничтоживший музыкальный театр

Пожар в краевого музыкального театра в Хабаровске локализован на четырёх тысячах квадратных метрах, сообщили в МЧС России. Причина крупного возгорания будет установлена экспертами.

В театре были три человека, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, её госпитализировали.

Пожар в музыкальном театре в Хабаровске локализован. Видео © Telegram / МЧС России