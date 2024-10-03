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3 октября, 03:05

В Хабаровске локализовали пожар, уничтоживший музыкальный театр

МЧС: Пожар в музыкальном театре Хабаровска локализован, пострадала женщина

Пожар в краевого музыкального театра в Хабаровске локализован на четырёх тысячах квадратных метрах, сообщили в МЧС России. Причина крупного возгорания будет установлена экспертами.

В театре были три человека, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, её госпитализировали.

Пожар в музыкальном театре в Хабаровске локализован. Видео © Telegram / МЧС России

Три человека эвакуировались: Музыкальный театр в Хабаровске почти полностью сгорел
Три человека эвакуировались: Музыкальный театр в Хабаровске почти полностью сгорел

Здание музыкального театра на улице Карла Маркса в Хабаровске загорелось утром 3 октября. Огонь охватил всё сооружение целиком, столб дыма над местом возгорания видели из разных районов города. Местные слышали взрывы четырёх газовых баллонов. Само здание театра практически уничтожено и начало рушиться.

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Кадр видео Telegram / МЧС России

Артур Лапсаков
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