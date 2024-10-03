СК возбудил уголовное дело после пожара в музыкальном театре Хабаровска

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крупного пожара в краевом музыкальном театре в Хабаровске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)», — говорится в сообщении.

Тушение пожара в музыкальном театре в Хабаровске. Видео © Telegram / МЧС России