СК возбудил уголовное дело после пожара в музыкальном театре Хабаровска
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крупного пожара в краевом музыкальном театре в Хабаровске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)», — говорится в сообщении.
Тушение пожара в музыкальном театре в Хабаровске. Видео © Telegram / МЧС России
Прокуратура Хабаровского края также инициировала проверку, пообещав дать оценку соблюдению норм безопасности, особенно в ходе проводимого ремонта. Переделка крыши, которая привела к пожару и ущербу, началась в сентябре, пишет ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы регионального министерства культуры. На работы было выделено 36,4 млн рублей. Завершить капитальный ремонт планировалось до конца 2024 года.
Напомним, здание музыкального театра на улице Карла Маркса в Хабаровске загорелось утром 3 октября. Огонь охватил весь театр целиком, он практически полностью сгорел.
Telegram / МЧС России