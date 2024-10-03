Пожар в екатеринбургской колонии вспыхнул после учений ФСИН и МЧС

В Екатеринбурге пожар в колонии строгого режима возник сразу после совместных пожарно-тактических учений ГУФСИН и МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом пишет SHOT.

Пожар в колонии на Урале. Видео © Telegram / SHOT

К тушению возгорания были привлечены четыре дополнительных городских подразделения пожарной службы. На публикуемых кадрах видно, что огонь охватил значительную площадь. Причины ЧП выясняются.