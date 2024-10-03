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3 октября, 14:26

Пожар в екатеринбургской колонии вспыхнул после учений ФСИН и МЧС

Пожар в колонии на Урале. Обложка © Telegram / SHOT

Пожар в колонии на Урале. Обложка © Telegram / SHOT

В Екатеринбурге пожар в колонии строгого режима возник сразу после совместных пожарно-тактических учений ГУФСИН и МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом пишет SHOT.

Пожар в колонии на Урале. Видео © Telegram / SHOT

К тушению возгорания были привлечены четыре дополнительных городских подразделения пожарной службы. На публикуемых кадрах видно, что огонь охватил значительную площадь. Причины ЧП выясняются.

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Как сообщалось, пожар охватил одно из зданий исправительной колонии №10, расположенной на улице Монтёрской в Екатеринбурге. Весь район Вторчермет заволокло дымом, на месте работают экстренные службы.

Татьяна Миссуми
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