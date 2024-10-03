Пожар в екатеринбургской колонии вспыхнул после учений ФСИН и МЧС
Пожар в колонии на Урале. Обложка © Telegram / SHOT
В Екатеринбурге пожар в колонии строгого режима возник сразу после совместных пожарно-тактических учений ГУФСИН и МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом пишет SHOT.
Пожар в колонии на Урале. Видео © Telegram / SHOT
К тушению возгорания были привлечены четыре дополнительных городских подразделения пожарной службы. На публикуемых кадрах видно, что огонь охватил значительную площадь. Причины ЧП выясняются.
Как сообщалось, пожар охватил одно из зданий исправительной колонии №10, расположенной на улице Монтёрской в Екатеринбурге. Весь район Вторчермет заволокло дымом, на месте работают экстренные службы.