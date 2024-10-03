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3 октября, 10:35

В сгоревшем театре в Хабаровске не сработала система пожаротушения

Пожар в музыкальном театре в Хабаровске. Фото © Telegram / МЧС России

Пожар в музыкальном театре в Хабаровске. Фото © Telegram / МЧС России

Система пожаротушения не сработала в здании Хабаровского краевого академического музыкального театра, который почти полностью сгорел сегодня, 3 октября. Об этом сообщил и.о. начальника регионального ГУ МЧС Иван Колонтай.

«Не сработала система противопожарной защиты здания, автоматическое пожаротушение и пожарный занавес на сцене», — сказал он.

Три человека эвакуировались: Музыкальный театр в Хабаровске почти полностью сгорел
Три человека эвакуировались: Музыкальный театр в Хабаровске почти полностью сгорел

Напомним, здание музыкального театра на улице Карла Маркса в Хабаровске загорелось утром 3 октября. Огонь охватил весь театр целиком, он практически полностью сгорел. Прокуратура Хабаровского края проверит, как в здании соблюдались нормы безопасности, особенно в ходе проводимого ремонта. Переделка крыши, которая привела к пожару и ущербу, началась в сентябре. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин пообещал, что театр восстановят.

Александра Вишнякова
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