Дрон ВСУ ударил по школе в селе Вязовое Белгородской области
Только что дрон ВСУ ударил по школе в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, атаке подверглась школа в селе Вязовое Краснояружского района. Обошлось без пострадавших — всех детей перевели на удалёнку.
Украинский БПЛА атаковал школу. Фото © Telegram / SHOT
Ранее в Горловке в результате атаки украинского дрона пострадали водитель и пять пассажиров автобуса. К счастью, в ходе атаки ВСУ никто не погиб. Также было зафиксировано попадание в административное здание.
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Telegram / SHOT