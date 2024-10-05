Водитель и пять пассажиров ранены при атаке дрона ВСУ на автобус в Горловке
Водитель и пять пассажиров автобуса ранены в результате украинской атаки в Горловке ДНР утром 5 октября. Жертв нет? сообщил мэр города Иван Приходько.
«Поражён попаданием дрона автобус на Комарова. Ранен водитель и пять пассажиров. Слава богу без погибших», – написал чиновник в своём Telegram-канале и уточнил, что зафиксировано также прямое попадание в одно из административных зданий.
Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО сбили 10 украинских БПЛА над российскими регионами. Над территорией Белгородской области перехвачено и уничтожено 7 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожен 1 БПЛА и 2 БПЛА уничтожены над территорией Курской области.
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