Водитель и пять пассажиров ранены при атаке дрона ВСУ на автобус в Горловке

Водитель и пять пассажиров автобуса ранены в результате украинской атаки в Горловке ДНР утром 5 октября. Жертв нет? сообщил мэр города Иван Приходько.

«Поражён попаданием дрона автобус на Комарова. Ранен водитель и пять пассажиров. Слава богу без погибших», – написал чиновник в своём Telegram-канале и уточнил, что зафиксировано также прямое попадание в одно из административных зданий.