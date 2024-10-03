Моряк Дед вынес с поля боя девять солдат и героически погиб, накрыв собой трёх товарищей

Жительница Ростовской области только после смерти сына узнала, что он ушёл добровольцем на СВО. Мужчина с позывным Дед погиб, спасая раненых товарищей. Об этом мать умершего рассказала в интервью kp.ru.

Сейчас уже Надежда знает, что летом 2022 года её младший сын Андрей подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий. Своим родным он говорил, что работает по-прежнему моряком дальнего плавания. Каждый раз, отправляясь на задание, солдат сообщал семье, что уходит в очередной рейс, где не будет связи, и отключал телефон.

В зоне СВО мужчина пробыл без малого два года. За это время он был трижды ранен, получил несколько контузий, участвовал в десятках штурмов, но ни разу не проговорился родным, насколько он далёк от моря.

Андрея не стало зимой этого года. Находясь на позиции, он услышал по рации, что его боевые товарищи попали под обстрел и отправился им на помощь. Солдат помог добраться до укрытия девяти раненым, после чего сам получил осколочное ранение. Несмотря на боль, он продолжал оказывать помощь пострадавшим. Когда с неба посыпались очередные снаряды Дед накрыл собой троих человек.

«Те ребята были сильно ранены, но выжили. А моего сына не стало», — рассказала мать погибшего бойца.

Андрея похоронили в родном посёлке, как он того и хотел. Несмотря на горе, семья солдата старается не закапывать себя. Старший брат достроит дом, который герой СВО начал возводить. Мать мечтает познакомиться с ребятами, которых спас её сын и узнать подробности последних минут его жизни.