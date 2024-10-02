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2 октября, 14:37

Бывший игрок пермского ХК «Молот» Егор Сорокин погиб на СВО

Погибший на СВО Егор Сорокин. Обложка © VK / Хоккейный клуб «Молот»

Погибший на СВО Егор Сорокин. Обложка © VK / Хоккейный клуб «Молот»

Воспитанник пермского хоккейного клуба «Молот» и экс-игрок клуба Егор Сорокин погиб в зоне СВО. О трагическом известии сообщили в пресс-службе команды.

«В зоне проведения СВО погиб воспитанник пермской школы хоккея, экс-защитник «Молота» Егор Сорокин. Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Егора. В целях поддержки семьи Егора, организован сбор средств», — говорится в сообщении ХК.

Егор Сорокин родился 29 июня 1997 года. Кроме команды ХК «Молот», он играл за «Ариаду-НХ» из Волжска (Марий Эл), «Горняк» из Верхней Пышмы (Свердловская область) и «ЦСК ВВС» (Самара).

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Ранее Life.ru рассказывал, что двое братьев из Реутова ушли на СВО после героической гибели третьего. Погибший в ДНР Александр стал примером для Сергея и Дениса. Теперь они в рядах ВС РФ защищают Родину. Парни в своё время были в ВМФ, а сейчас служат операторами БПЛА.

Александра Мышляева
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