Бывший игрок пермского ХК «Молот» Егор Сорокин погиб на СВО
Погибший на СВО Егор Сорокин. Обложка © VK / Хоккейный клуб «Молот»
Воспитанник пермского хоккейного клуба «Молот» и экс-игрок клуба Егор Сорокин погиб в зоне СВО. О трагическом известии сообщили в пресс-службе команды.
«В зоне проведения СВО погиб воспитанник пермской школы хоккея, экс-защитник «Молота» Егор Сорокин. Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Егора. В целях поддержки семьи Егора, организован сбор средств», — говорится в сообщении ХК.
Егор Сорокин родился 29 июня 1997 года. Кроме команды ХК «Молот», он играл за «Ариаду-НХ» из Волжска (Марий Эл), «Горняк» из Верхней Пышмы (Свердловская область) и «ЦСК ВВС» (Самара).
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