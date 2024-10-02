Бывший игрок пермского ХК «Молот» Егор Сорокин погиб на СВО

Егор Сорокин родился 29 июня 1997 года. Кроме команды ХК «Молот», он играл за «Ариаду-НХ» из Волжска (Марий Эл), «Горняк» из Верхней Пышмы (Свердловская область) и «ЦСК ВВС» (Самара).

Ранее Life.ru рассказывал, что двое братьев из Реутова ушли на СВО после героической гибели третьего. Погибший в ДНР Александр стал примером для Сергея и Дениса. Теперь они в рядах ВС РФ защищают Родину. Парни в своё время были в ВМФ, а сейчас служат операторами БПЛА.