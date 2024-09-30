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30 сентября, 12:52

«Маме прислали медаль»: Парень из Реутова погиб под Авдеевкой, побудив братьев поехать на СВО

Двое братьев из Реутова ушли на СВО после героической гибели третьего

Братья Александр, Денис и Сергей (слева направо). Обложка © Kp.ru / Александр Рогоза

Братья Александр, Денис и Сергей (слева направо). Обложка © Kp.ru / Александр Рогоза

Былина о трёх русских богатырях стала реальностью в наши дни. На защиту Родины встали сразу три родных брата, причём двое отправились на СВО после гибели третьего. О трагической и одновременно героической истории настоящих мужчин рассказала Kp.ru.

Братья родились в Волгограде, со временем переехали в подмосковный Реутов. Денису сейчас — 29, Сергею — 28, Александр навсегда остался 24-летним. В 2022 году Саша поехал в ДНР в гости к родителям невесты и остался там, став свидетелем преступлений ВСУ.

Александр, до этого отслуживший в Росгвардии, отправился в военкомат, не предупредив родственников, и вскоре был назначен на должность командира штурмового отряда. В составе 100-ой мотострелковой бригады Народной милиции ДНР он принимал участие в освобождении Волновахи, в прорыве обороны Марьинки, в битвах на Авдеевском направлении. А в это время у парня родилась дочь.

Возможно, счастливое событие придало ему сил. Однажды Александр попал в окружение и даже успел позвонить братьям, чтоб попрощаться — и всё же отделался ранением. Через несколько дней в госпитале вернулся к боевым товарищам. А через несколько месяцев, 19 мая 2023 года, погиб под Авдеевкой.

«Они возвращались на БТР из окопов в расположение части. Брат с другими бойцами сидел снаружи, на броне. Их накрыли миномётным огнём. Осколок прилетел Сане в голову… Маме прислали медаль «За храбрость». Сашу похоронили в ДНР», — вспоминает Сергей.

Брат стал примером для Сергея и Дениса. Теперь они в рядах ВС РФ защищают Родину. Парни в своё время отслужили в ВМФ, а сейчас служат операторами БПЛА.

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Борис Эльфанд
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