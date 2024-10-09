Частный дом загорелся на Кубани после падения украинского дрона

Одиночный беспилотник ВСУ пытался атаковать Щербиновский район Краснодарского края в ночь на 9 октября. Силы ПВО поразили дрон над селом Шабельское, его обломки спровоцировали пожар. Подробностями инцидента поделился губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам чиновника, сбитый БПЛА упал вблизи частного домовладения, повредив его остекление и газовую трубу. Началось возгорание, которое оперативно потушили. Жильцы дома не пострадали.

«Поручил исполняющему обязанности главы Щербиновского района Сергею Дормидонтову оказать помощь жильцам дома в восстановлении повреждённого имущества», — заявил Кондратьев.