Под Брянском произошла детонация взрывоопасных предметов
В Карачевском районе Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов. Как сообщили в региональном управлении МЧС, зафиксирована чрезвычайная ситуация муниципального характера.
«За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области», — указано в сообщении.
Уточняется, что режим ЧС при этом не вводится.
Ранее пожарный погиб в результате детонации боевой части беспилотника ВСУ в ЛНР. Мужчине было 34 года.
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