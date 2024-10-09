Под Брянском произошла детонация взрывоопасных предметов

В Карачевском районе Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов. Как сообщили в региональном управлении МЧС, зафиксирована чрезвычайная ситуация муниципального характера.

«За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области», — указано в сообщении.

Уточняется, что режим ЧС при этом не вводится.