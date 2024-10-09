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9 октября, 06:54

Под Брянском произошла детонация взрывоопасных предметов

В Карачевском районе Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов. Как сообщили в региональном управлении МЧС, зафиксирована чрезвычайная ситуация муниципального характера.

«За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области», — указано в сообщении.

Уточняется, что режим ЧС при этом не вводится.

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Ранее пожарный погиб в результате детонации боевой части беспилотника ВСУ в ЛНР. Мужчине было 34 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Никита Никонов
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