В Курской области создали министерство восстановления и развития

В Курской области появится министерство восстановления и развития приграничья. Об этом он сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Утвердил структуру исполнительных органов Курской области, она претерпела ряд изменений. В структуру войдут руководитель администрации региона, шесть заместителей губернатора, четыре заместителя председателя правительства. Создано новое министерство восстановления и развития приграничья», — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, глава региона рассказал, что отдельными органами власти станут Министерство внутренней политики и комитет молодёжной политики. Также теперь комитет по труду и занятости населения, а также комитет по тарифам и ценам будут носить статус министерств.