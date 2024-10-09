В Курской области создали министерство восстановления и развития
В Курской области появится министерство восстановления и развития приграничья. Об этом он сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«Утвердил структуру исполнительных органов Курской области, она претерпела ряд изменений. В структуру войдут руководитель администрации региона, шесть заместителей губернатора, четыре заместителя председателя правительства. Создано новое министерство восстановления и развития приграничья», — написал он в своём телеграм-канале.
Кроме того, глава региона рассказал, что отдельными органами власти станут Министерство внутренней политики и комитет молодёжной политики. Также теперь комитет по труду и занятости населения, а также комитет по тарифам и ценам будут носить статус министерств.
Ранее Life.ru рассказывал о восстановительных работах в ДНР. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артём Жога заявил, что до конца октября жители Авдеевки смогут заселить два первых многоквартирных дома. Он добавил, что уральские строители также принимают активное участие в восстановлении Ясиноватой и Волновахи в ДНР. По словам политика, эти города преобразились до неузнаваемости после капитального ремонта.
Telegram / Алексей Смирнов