Жога назвал сроки возвращения жителей Авдеевки в отремонтированные дома

До конца октября жители Авдеевки смогут заселить два первых многоквартирных дома, в которых провели ремонт специалисты из Челябинской области. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артём Жога в своём телеграм-канале.

«Южный Урал уже приступил к помощи Авдеевке, которая была освобождена весной этого года. До конца месяца местные жители города, пережившие годы боевых действий, смогут заселиться в два первых отремонтированных уральцами дома», — написал полпред.