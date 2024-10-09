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9 октября, 12:25

Жога назвал сроки возвращения жителей Авдеевки в отремонтированные дома

Полпред в УрФО Жога: Жители Авдеевки смогут заселить новые дома до конца октября

Артём Жога. Фото © Telegram / ЖОГА

Артём Жога. Фото © Telegram / ЖОГА

До конца октября жители Авдеевки смогут заселить два первых многоквартирных дома, в которых провели ремонт специалисты из Челябинской области. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артём Жога в своём телеграм-канале.

«Южный Урал уже приступил к помощи Авдеевке, которая была освобождена весной этого года. До конца месяца местные жители города, пережившие годы боевых действий, смогут заселиться в два первых отремонтированных уральцами дома», — написал полпред.

Он добавил, что уральские строители также принимают активное участие в восстановлении Ясиноватой и Волновахи в ДНР. По словам Жоги, эти города преобразились до неузнаваемости после капитального ремонта.

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Напомним, что российские войска освободили Авдеевку 17 февраля этого года. Город в ходе жесточайших боёв был превращён в руины, а сапёрам потребовалось немало времени, чтобы обезвредить все мины, которые там остались. Эксперты считают, что освобождение Авдеевки ознаменовало коренной перелом в конфликте.

Владимир Озеров
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