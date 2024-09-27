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27 сентября, 12:29

МЧС: Более 9 млрд руб. выделят на выплаты пострадавшим жителям Курской области

Жители Курской области, которые потеряли своё имущество, получат различные выплаты от государства. Так горожанам будет выплачено более 9 млрд рублей. Об этом сообщили в МЧС России.

«Назначены выплаты более чем 48 тысячам граждан в связи с утратой имущества на общую сумму более 7,2 миллиарда рублей», — приводит сообщение министерства ТАСС.

Также жители получат единовременную материальную помощь в размере 15 тысяч рублей. Всего такую поддержку выплатят на общую сумму почти два миллиарда рублей.

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Ранее стало известно, что в Курской области за неделю домой вернулось примерно три тысячи жителей. По словам граждан, обстановка в сёлах спокойная. Аптеки и магазины работают, как и раньше, только услугами МФЦ можно воспользоваться лишь в электронном формате.

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Telegram / Алексей Смирнов

Наталья Афонина
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