МЧС: Более 9 млрд руб. выделят на выплаты пострадавшим жителям Курской области
Жители Курской области, которые потеряли своё имущество, получат различные выплаты от государства. Так горожанам будет выплачено более 9 млрд рублей. Об этом сообщили в МЧС России.
«Назначены выплаты более чем 48 тысячам граждан в связи с утратой имущества на общую сумму более 7,2 миллиарда рублей», — приводит сообщение министерства ТАСС.
Также жители получат единовременную материальную помощь в размере 15 тысяч рублей. Всего такую поддержку выплатят на общую сумму почти два миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что в Курской области за неделю домой вернулось примерно три тысячи жителей. По словам граждан, обстановка в сёлах спокойная. Аптеки и магазины работают, как и раньше, только услугами МФЦ можно воспользоваться лишь в электронном формате.
Telegram / Алексей Смирнов