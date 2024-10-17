Зеленский продвигает свой план без одобрения западных союзников, пишут СМИ
AP: Зеленский представил «план победы», но был проигнорирован Западом
Владимир Зеленский представил Раде «план победы», несмотря на отсутствие одобрения Западом. Как пишет Associated Press, глава киевского режима показывал инициативы союзникам, но никто из них зелёный свет так и не дал, и главарь киевского режима был проигнорирован.
В материале указано, что Зеленский дал союзникам три месяца, чтобы принять план. В частности, он был представлен руководству Великобритании, Германии, Италии и Франции. По информации агентства, «пока никто не дал никаких указаний, что поддержит» эту инициативу. Более того, некоторые обеспокоены рамками, которые поставил им бывший комик.
Украинский лидер, встретившись с представителями США, сообщил, что ожидает скорого принятия его предложений и подчеркнул, что их выполнение необходимо для принуждения России к миру. Однако в США высказываются сомнения по поводу эффективности этих мер и их потенциала для стабилизации ситуации на Украине, что ставит под сомнение их поддержку в полном объёме.
Зеленский в Верховной раде представил свой «план победы». Документ состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Первое положение связано со вступлением Незалежной в НАТО. В Кремле отметили, что Зеленский просто выдаёт за мирный план политику «войны до последнего украинца», продиктованную США. А в Госдуме считают, что выступление Зеленского с новым планом является «бенефисом в театре марионеток». Между тем новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс пока не может поддержать все пункты «плана победы».
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