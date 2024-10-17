Владимир Зеленский представил Раде «план победы», несмотря на отсутствие одобрения Западом. Как пишет Associated Press, глава киевского режима показывал инициативы союзникам, но никто из них зелёный свет так и не дал, и главарь киевского режима был проигнорирован.

В материале указано, что Зеленский дал союзникам три месяца, чтобы принять план. В частности, он был представлен руководству Великобритании, Германии, Италии и Франции. По информации агентства, «пока никто не дал никаких указаний, что поддержит» эту инициативу. Более того, некоторые обеспокоены рамками, которые поставил им бывший комик.