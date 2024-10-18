Орбан: Спецслужбы выясняют, правда ли Украина может создать ядерное оружие
Виктор Орбан. Обложка © kremlin.ru
Спецслужбы Запада выясняют, способен ли киевский режим произвести ядерное оружие. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth («Кошут»).
«Спецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины есть стратегия создания ядерного оружия», — сказал политик.
Недавно немецкое издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что Киев способен создать ядерную бомбу всего за пару недель. Он также призвал западные государства «меньше думать о красных линиях» Москвы и больше о «красных линиях» Киева. К слову, в офисе Зеленского подобные сообщения назвали «ерундой». В Госдуме к данному заявлению отнеслись со скепсисом.