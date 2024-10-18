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18 октября, 07:54

Орбан: Спецслужбы выясняют, правда ли Украина может создать ядерное оружие

Виктор Орбан. Обложка © kremlin.ru

Виктор Орбан. Обложка © kremlin.ru

Спецслужбы Запада выясняют, способен ли киевский режим произвести ядерное оружие. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth («Кошут»).

«Спецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины есть стратегия создания ядерного оружия», — сказал политик.

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Недавно немецкое издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что Киев способен создать ядерную бомбу всего за пару недель. Он также призвал западные государства «меньше думать о красных линиях» Москвы и больше о «красных линиях» Киева. К слову, в офисе Зеленского подобные сообщения назвали «ерундой». В Госдуме к данному заявлению отнеслись со скепсисом.

Николай Рюмин
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