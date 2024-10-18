Орбан: Спецслужбы выясняют, правда ли Украина может создать ядерное оружие

Спецслужбы Запада выясняют, способен ли киевский режим произвести ядерное оружие. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth («Кошут»).

«Спецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины есть стратегия создания ядерного оружия», — сказал политик.