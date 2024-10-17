«Сказки для малообразованных»: В Госдуме оценили возможность Киева создать ядерное оружие

Создание Киевом ядерного оружия абсолютно исключено, убеждён глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя сообщения западных СМИ. По его словам, у украинцев нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования.

«Это полная ерунда, у них нет для этого ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива, — это сказки для малообразованных», — приводит РИА «Новости» слова парламентария.

Картаполов отметил, что Украина может создать радиоактивную «грязную бомбу», но российская сторона учитывает все возможности. Он также добавил, что существует специальная методика, которая позволяет сразу определить, где создавался боеприпас.