На Украине заявили, что могут создать ядерную бомбу за пару недель
Bild: Украина может создать ядерное оружие за пару недель
Украина может создать ядерную бомбу за несколько недель. Об этом заявил неназванный украинский чиновник, пишет немецкое издание Bild.
«Чиновник, специализирующийся на закупках оружия, заявил на закрытом заседании: «У нас есть материалы, у нас есть знания. Если приказ будет принят, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу», — сказал он.
Он призвал Запад «меньше думать о красных линиях» России и больше о «красных линиях» Украины.
Напомним, после распада СССР в 1991 году Украина унаследовала третий в мире по величине ядерный арсенал. 5 декабря 1994 года она подписала Будапештский меморандум с Великобританией, Россией и США. Документ предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Незалежной в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения. В Киеве не раз потом высказывались за возвращение ядерного оружия.
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