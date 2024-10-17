На Украине заявили, что могут создать ядерную бомбу за пару недель

Украина может создать ядерную бомбу за несколько недель. Об этом заявил неназванный украинский чиновник, пишет немецкое издание Bild.

«Чиновник, специализирующийся на закупках оружия, заявил на закрытом заседании: «У нас есть материалы, у нас есть знания. Если приказ будет принят, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу», — сказал он.

Он призвал Запад «меньше думать о красных линиях» России и больше о «красных линиях» Украины.