В Раде высказались за возвращение Украине ядерного оружия, несмотря на санкции

Возвращение Украине ядерного оружия, от которого страна отказалась в 1990-х, является для неё шансом на выживание. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

"Я поддерживаю возвращение ядерного оружия Украине. И считаю, что это наша единственная опция для выживания. Если НАТО не хочет принимать нас в альянс, значит, надо делать ракеты", — написал он в телеграм-канале.

По мнению парламентария, Украине достаточно двадцати ракет. При этом придётся перетерпеть санкции, поскольку другого выхода не просматривается.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что американские власти могут применить ядерное оружие на территории Украины, чтобы избежать поражения ВСУ. Он отметил, что люди из Белого дома "сумасшедшие по определению" и вполне могут прибегнуть к "мини-ядерным бомбам".