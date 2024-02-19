В Раде высказались за возвращение Украине ядерного оружия, несмотря на санкции
Депутат Рады Гончаренко поддержал возвращение ядерного оружия Украине
Возвращение Украине ядерного оружия, от которого страна отказалась в 1990-х, является для неё шансом на выживание. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Я поддерживаю возвращение ядерного оружия Украине. И считаю, что это наша единственная опция для выживания. Если НАТО не хочет принимать нас в альянс, значит, надо делать ракеты", — написал он в телеграм-канале.
По мнению парламентария, Украине достаточно двадцати ракет. При этом придётся перетерпеть санкции, поскольку другого выхода не просматривается.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что американские власти могут применить ядерное оружие на территории Украины, чтобы избежать поражения ВСУ. Он отметил, что люди из Белого дома "сумасшедшие по определению" и вполне могут прибегнуть к "мини-ядерным бомбам".
*Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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