Регион

Уведомления отключены

18 февраля, 22:00

В Раде высказались за возвращение Украине ядерного оружия, несмотря на санкции

Депутат Рады Гончаренко поддержал возвращение ядерного оружия Украине

Возвращение Украине ядерного оружия, от которого страна отказалась в 1990-х, является для неё шансом на выживание. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

"Я поддерживаю возвращение ядерного оружия Украине. И считаю, что это наша единственная опция для выживания. Если НАТО не хочет принимать нас в альянс, значит, надо делать ракеты", — написал он в телеграм-канале.

По мнению парламентария, Украине достаточно двадцати ракет. При этом придётся перетерпеть санкции, поскольку другого выхода не просматривается.

Будет провоцировать ядерный конфликт: Валуев раскрыл главный страх Зеленского
Будет провоцировать ядерный конфликт: Валуев раскрыл главный страх Зеленского

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что американские власти могут применить ядерное оружие на территории Украины, чтобы избежать поражения ВСУ. Он отметил, что люди из Белого дома "сумасшедшие по определению" и вполне могут прибегнуть к "мини-ядерным бомбам".

*Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Unsplash / Luke Jernejcic

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров