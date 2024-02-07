Владимир Зеленский давно бы "долбанул" ядерной бомбой по какому-нибудь российскому городу, если бы у него была такая возможность. Киевскому режиму совершенно не нужен мир, так как Зеленский тут же перестанет быть кем-то, считает депутат Госдумы Николай Валуев.

"Все понимают, даже, наверное, те же самые гегемоны понимают, к чему это вообще всё может привести. <…> А ему (Зеленскому. — Прим. Лайфа) не надо понимать: ему говорят делать — он делает", — приводит телеканал "360" слова парламентария.