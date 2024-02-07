Будет провоцировать ядерный конфликт: Валуев раскрыл главный страх Зеленского
Валуев: Зеленский будет провоцировать ядерную войну из-за боязни стать никем
Владимир Зеленский давно бы "долбанул" ядерной бомбой по какому-нибудь российскому городу, если бы у него была такая возможность. Киевскому режиму совершенно не нужен мир, так как Зеленский тут же перестанет быть кем-то, считает депутат Госдумы Николай Валуев.
"Все понимают, даже, наверное, те же самые гегемоны понимают, к чему это вообще всё может привести. <…> А ему (Зеленскому. — Прим. Лайфа) не надо понимать: ему говорят делать — он делает", — приводит телеканал "360" слова парламентария.
По его словам, Зеленский всеми способами будет продолжать провоцировать ядерный конфликт. Причём он не остановится, даже если ему прикажут "сверху". Единственным аргументом во всей этой ситуации, как предполагает депутат, могут стать "супергарантии", что Зеленского спрячут на какой-нибудь отдалённый остров, "который будут охранять несколько военных кораблей", резюмировал Валуев.
Кстати, ранее замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк назвал обязательным условием подписания мирного соглашения отказ Москвы от ядерного оружия. Впрочем, в Совфеде уже призвали Киев даже не мечтать об этом.
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