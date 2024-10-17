Офис Зеленского назвал ерундой создание на Украине ядерной бомбы за пару недель
В офисе Зеленского опровергли сообщение Bild о намерении получить ядерное оружие
Советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал ерундой информацию о том, что Киев может создать ядерную бомбу за две недели. Об этом пишет издание «Страна».
«Уже давно можно спутать, где слова обозревателя Bild Юлиана Рёпке, а где заявления российских пропагандистов. Поскольку и те, и другие вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости», — заявил советник президента Дмитрий Литвин.
Ранее газета Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что Киев может создать ядерную бомбу всего за пару недель. Уточнялось, что данный чиновник специализируется на закупках оружия. Он также призвал западные страны «меньше думать о красных линиях» России и больше о «красных линиях» Украины.
Shutterstock / FOTODOM / SvedOliver