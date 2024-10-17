Офис Зеленского назвал ерундой создание на Украине ядерной бомбы за пару недель

Советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал ерундой информацию о том, что Киев может создать ядерную бомбу за две недели. Об этом пишет издание «Страна».

«Уже давно можно спутать, где слова обозревателя Bild Юлиана Рёпке, а где заявления российских пропагандистов. Поскольку и те, и другие вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости», — заявил советник президента Дмитрий Литвин.