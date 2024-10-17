Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 16:19

Офис Зеленского назвал ерундой создание на Украине ядерной бомбы за пару недель

В офисе Зеленского опровергли сообщение Bild о намерении получить ядерное оружие

Советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал ерундой информацию о том, что Киев может создать ядерную бомбу за две недели. Об этом пишет издание «Страна».

«Уже давно можно спутать, где слова обозревателя Bild Юлиана Рёпке, а где заявления российских пропагандистов. Поскольку и те, и другие вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости», — заявил советник президента Дмитрий Литвин.

Ядерное оружие или НАТО: Бравирующий Зеленский похвастался поставленным Трампу ультиматумом
Ядерное оружие или НАТО: Бравирующий Зеленский похвастался поставленным Трампу ультиматумом

Ранее газета Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что Киев может создать ядерную бомбу всего за пару недель. Уточнялось, что данный чиновник специализируется на закупках оружия. Он также призвал западные страны «меньше думать о красных линиях» России и больше о «красных линиях» Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SvedOliver

Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров