Уничтоженная "Мрия" должна была доставить в РФ "грязную бомбу" ещё в начале СВО
Эксперт Никулин: Самолёт "Мрия" должен был доставить из Киева в РФ "грязную бомбу"
Ситуация вокруг потенциального использования "грязной бомбы" украинскими властями снова оказалась в центре обсуждения. Военные эксперты пришли к мнению, что Украина уже может обладать этим оружием. Об этом сообщает "Царьград".
О том, что у Киева уже может быть "грязная бомба", ранее заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, создать такое оружие в действительности не так уж сложно.
Поддерживает эту точку зрения и политтехнолог Марат Баширов, который напомнил, что подобное оружие Украина могла иметь ещё с 2014 года. Военный эксперт и бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин также выразил обеспокоенность возможными террористическими атаками со стороны Киева, включая радиационные, биологические и химические угрозы.
По его словам, ВСУ, потерпевшие поражение на фронте, прибегают к жестоким методам, включая химические вещества и кассетные бомбы. Так, военный эксперт упомянул о планах Украины по созданию "грязной бомбы", которая должна была быть доставлена на территорию России с помощью транспортного самолёта "Мрия". Однако этот план был нарушен, когда "Мрия" была уничтожена российскими десантниками в начале специальной военной операции. Несмотря на это, возможные атаки на Запорожскую АЭС могут свидетельствовать о продолжении украинских планов.
Напомним, транспортный Ан-225 "Мрия" — самый большой самолёт в мире — был уничтожен в первые дни спецоперации на аэродроме Гостомель под Киевом. Осенью 2022 года СМИ узнали, что на Украине якобы строят новую "Мрию", но позже предприятие "Антонов" опровергло эту информацию. Кстати, СБУ обвинила самих сотрудников "Антонова" в том, что они не сохранили уникальный самолёт.
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