Ситуация вокруг потенциального использования "грязной бомбы" украинскими властями снова оказалась в центре обсуждения. Военные эксперты пришли к мнению, что Украина уже может обладать этим оружием. Об этом сообщает "Царьград".

О том, что у Киева уже может быть "грязная бомба", ранее заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, создать такое оружие в действительности не так уж сложно.

Поддерживает эту точку зрения и политтехнолог Марат Баширов, который напомнил, что подобное оружие Украина могла иметь ещё с 2014 года. Военный эксперт и бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин также выразил обеспокоенность возможными террористическими атаками со стороны Киева, включая радиационные, биологические и химические угрозы.