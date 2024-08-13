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13 августа, 11:45

В Минобороны допустили наличие у Киева "грязной бомбы"

Начальник РХБЗ Кириллов: У Киева уже может быть "грязная бомба"

У Киева уже может быть "грязная бомба", считает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, создать такое оружие в действительности не так уж сложно.

"Грязная бомба". <...> На самом деле это не так сложно. Я думаю, у них есть она", — рассказал Кириллов телеканалу "Звезда".

Также он подчеркнул, что благодаря спецоперации Вашингтон был вынужден ликвидировать большинство военно-биологических программ на Украине. Однако эти действия имеют и обратную сторону. По словам Кириллова, в настоящее время Штаты пытаются перенести биолаборатории в Африку, а также на территорию бывших республик СССР.

"Грязная бомба" — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве сосуд разрушается, а вещества распыляются ударной волной. Таким образом образуется радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, что может привести к развитию лучевой болезни.

Минобороны РФ рассекретило спонсора ввоза на Украину радиохимических отходов
Минобороны РФ рассекретило спонсора ввоза на Украину радиохимических отходов

Напомним, в июне были рассекречены данные о ввозе опасных радиохимических веществ на Украину. Тогда Кириллов заявил, что из данных отходов можно создать "грязную бомбу" с последующим её применением "под чужим флагом".

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Наталья Демьянова
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