ВСУ уличили в применении химвеществ, которыми нацисты травили людей в концлагерях
Начальник РХБЗ Кириллов: ВСУ применяют те же химические вещества, что и нацисты
ВСУ применяют боеприпасы с отравляющими веществами, схожие с теми, что Третий рейх использовал в газовых камерах концлагерей. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.
Начальник РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что ВСУ применяют вещества, подобные тем, которыми нацисты наполняли газовые камеры. Видео © Telegram / Zvezdanews
"Были зафиксированы случаи с применением ряда химических соединений, относящиеся к классу отравляющих веществ, которые применяли немцы в газовых камерах", — отметил он в беседе с телеканалом "Звезда" на полях форума "Армия-2024".
Как сообщал Life.ru, в июне были рассекречены данные о ввозе опасных радиохимических веществ на Украину. Тогда Кириллов заявил, что из данных отходов можно создать "грязную бомбу" с последующим её применением "под чужим флагом". По его словам, на территорию Украины через Польшу и Румынию продолжается ввоз отработанного ядерного топлива. Причём спонсирует этот процесс фонд американского миллиардера Джорджа Сороса.
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