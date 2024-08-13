ВСУ уличили в применении химвеществ, которыми нацисты травили людей в концлагерях

ВСУ применяют боеприпасы с отравляющими веществами, схожие с теми, что Третий рейх использовал в газовых камерах концлагерей. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

Начальник РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что ВСУ применяют вещества, подобные тем, которыми нацисты наполняли газовые камеры. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Были зафиксированы случаи с применением ряда химических соединений, относящиеся к классу отравляющих веществ, которые применяли немцы в газовых камерах", — отметил он в беседе с телеканалом "Звезда" на полях форума "Армия-2024".