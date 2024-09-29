США мечтают о «ядерном» финале конфликта на Украине, считает эксперт

США хотят, чтобы конфликт на Украине завершился ядерным ударом со стороны России. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

В Вашингтоне полагают, что решение Москвы по ядерному удару разрушит связи между славянскими народами, подчеркнул эксперт. При этом, по его словам, для России очевидно, что центры принятия решений находятся не на Украине, а на Западе.

«Для нас очевидно, где находится центр принятия решений. Мы знаем — Вашингтон, Лондон, Берлин и так далее», — отметил Михайлов.