США мечтают о «ядерном» финале конфликта на Украине, считает эксперт
Эксперт Михайлов: США хотят, чтобы Россия ударила ядерным оружием по Украине
США хотят, чтобы конфликт на Украине завершился ядерным ударом со стороны России. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
В Вашингтоне полагают, что решение Москвы по ядерному удару разрушит связи между славянскими народами, подчеркнул эксперт. При этом, по его словам, для России очевидно, что центры принятия решений находятся не на Украине, а на Западе.
«Для нас очевидно, где находится центр принятия решений. Мы знаем — Вашингтон, Лондон, Берлин и так далее», — отметил Михайлов.
Ранее генерал ФСБ заявил о деградации западных политиков на фоне их антироссийских заявлений и действий. Военный эксперт подчеркнул, что Владимир Путин не блефует, предупреждая иностранных коллег о последствиях участия в конфликте на Украине.
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