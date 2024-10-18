Размещение ядерного оружия на территории Украины может стать опасной ошибкой коллективного Запада, способной привести к катастрофическим последствиям. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он подчеркнул, что данное решение несёт угрозу не только для Незалежной, но и всей Европы.

Общественник отметил, что размещение ядерного оружия на территории, контролируемой режимом Владимира Зеленского, может стать «опасной игрой», результат которой непредсказуем.

«Появление на подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства ядерного оружия несёт большую опасность, в том числе для стран Евросоюза. Ведь никто не знает, что может быть на уме у обезьяны с гранатой, коим является режим в Киеве...», — сказал он, добавив, что такие действия Запада могут обернуться глобальным конфликтом.

Собеседник издания также указал, что украинская власть не обладает необходимыми ресурсами для быстрого создания ядерного оружия без помощи и поддержки Запада. По его словам, именно западные страны играют ключевую роль в этом вопросе, и только они могут предотвратить развитие событий, которые могут привести к «ядерному апокалипсису».