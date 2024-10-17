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17 октября, 13:44

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина веками была спорной территорией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина столетиями была спорной территорией. Таким образом он ответил журналисту, который сравнил текущий конфликт с «Будапештскими событиями» 1956 года.

«Венгрия никогда не была частью Советского Союза. В Венгрии никогда не было русскоязычной общины на нашей территории. Украина — территория, которая веками была спорной, что сильно отличает Украину от Венгрии», — передаёт слова премьер-министра Pioneer.

Произошедшие в Будапеште в 1956 году события вошли в историю как Венгерское восстание, Революция 1956 года или Венгерская война за независимость. Подробнее о подавлении бунта — в материале Life.ru.

Ранее Орбан прокомментировал «план победы» Владимира Зеленского, сказав, что от него бросает в дрожь. Политик призвал Евросоюз задуматься о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Маску понравился план мести Орбана Брюсселю
Маску понравился план мести Орбана Брюсселю
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ТАСС / EPA

Полина Никифорова
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