«Хорошая идея»: Маску понравился план мести Орбана Брюсселю

Несколькими часами ранее глава венгерского кабмина возмутился решению Брюсселя наказать Будапешт за желание усилить защиту ЕС от нелегалов. Пост он сопроводил видеозаписью с зафиксированными случаями незаконного пересечения границы страны. На кадрах иностранцы ломают ограждения, используют лестницы и применяют кусачки.

Об ужесточении контроля на границе ранее объявила и Германия. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, республика не выходит за рамки европейского права, когда пытается бороться с нелегалами. Лишь за 2023 год страна приняла 300 тысяч беженцев, многие из которых прибыли в обход законодательства.