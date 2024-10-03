«Хорошая идея»: Маску понравился план мести Орбана Брюсселю
Маску понравилась идея Орбана отправлять нелегальных мигрантов в Брюссель
Владелец соцсети X Илон Маск прокомментировал идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана наказать ЕС за давление на Будапешт путём отправки нелегальных мигрантов в центр Брюсселя. Задумка политика понравилась американскому миллиардеру.
«Хорошая идея», — коротко отреагировал Маск на пост Орбана в соцсети X.
Несколькими часами ранее глава венгерского кабмина возмутился решению Брюсселя наказать Будапешт за желание усилить защиту ЕС от нелегалов. Пост он сопроводил видеозаписью с зафиксированными случаями незаконного пересечения границы страны. На кадрах иностранцы ломают ограждения, используют лестницы и применяют кусачки.
Об ужесточении контроля на границе ранее объявила и Германия. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, республика не выходит за рамки европейского права, когда пытается бороться с нелегалами. Лишь за 2023 год страна приняла 300 тысяч беженцев, многие из которых прибыли в обход законодательства.
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