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3 октября, 01:09

«Хорошая идея»: Маску понравился план мести Орбана Брюсселю

Маску понравилась идея Орбана отправлять нелегальных мигрантов в Брюссель

Владелец соцсети X Илон Маск прокомментировал идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана наказать ЕС за давление на Будапешт путём отправки нелегальных мигрантов в центр Брюсселя. Задумка политика понравилась американскому миллиардеру.

«Хорошая идея», — коротко отреагировал Маск на пост Орбана в соцсети X.

Несколькими часами ранее глава венгерского кабмина возмутился решению Брюсселя наказать Будапешт за желание усилить защиту ЕС от нелегалов. Пост он сопроводил видеозаписью с зафиксированными случаями незаконного пересечения границы страны. На кадрах иностранцы ломают ограждения, используют лестницы и применяют кусачки.

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Об ужесточении контроля на границе ранее объявила и Германия. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, республика не выходит за рамки европейского права, когда пытается бороться с нелегалами. Лишь за 2023 год страна приняла 300 тысяч беженцев, многие из которых прибыли в обход законодательства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илья Пушкарев
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