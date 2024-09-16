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15 сентября, 22:53

Шольц: ФРГ не выходит за рамки европейского права, ужесточая контроль на границе

Немецкие власти не выходят за рамки европейского права, ужесточая пограничный контроль по всему периметру ФРГ для борьбы с наплывом мигрантов. Кроме того, Берлин обсудил комплекс принятых мер с Еврокомиссией и соседними государствами, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, находясь в Самарканде.

Глава кабмина посетовал, что число иностранцев, нелегально пересекающих границу республики, достигло критической отметки. Лишь за 2023 год Германия приютила свыше 300 тысяч беженцев, десятки тысяч из них попали в страну в обход законодательства.

«И поэтому понятный интерес Правительства ФРГ состоит в том, чтобы мы взяли это под контроль посредством хорошего управления нелегальной миграцией. Это также включает в себя новый принцип проведения такого контроля на всех границах Германии», — сказал Шольц.

Шольц попал под двойной удар из-за 14 миллионов мигрантов в Германии
Шольц попал под двойной удар из-за 14 миллионов мигрантов в Германии

Напомним, что контроль на всех сухопутных границах Германии будет усилен с 16 сентября. Автором инициативы стала глава МВД страны Нэнси Фезер, которая неоднократно призывала к защите немецкого народа от транснациональной преступности.

Обложка ©

Flickr / Bundeswehr

Илья Пушкарев
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