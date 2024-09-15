Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным рабочим визитом

Канцлер Германии Олаф Шольц прилетел в столицу Узбекистана Самарканд в рамках двухдневного рабочего визита. Глава государства Шавкат Мирзиёев встретил его на исторической площади Регистан. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил на площади Регистан Федерального Канцлера Олафа Шольца, прибывшего в нашу страну с официальным визитом», — говорится в сообщении.