Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным рабочим визитом
Канцлер Германии Олаф Шольц прилетел в столицу Узбекистана Самарканд в рамках двухдневного рабочего визита. Глава государства Шавкат Мирзиёев встретил его на исторической площади Регистан. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил на площади Регистан Федерального Канцлера Олафа Шольца, прибывшего в нашу страну с официальным визитом», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что с 15 по 16 сентября Шольц посетит Узбекистан с официальным визитом по приглашению главы страны Шавката Мирзиёева. Уточнялось, что лидеры проведут переговоры, в частности по расширению многопланового партнёрства между странами. Особое внимание уделят вопросам развития сотрудничества в технологической, инвестиционно-финансовой и торгово-экономической сферах.
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