Шольц 15-16 сентября посетит Узбекистан по приглашению Мирзиёева
Канцлер ФРГ Олаф Шольц с 15 по 16 сентября посетит Узбекистан с официальным визитом по приглашению главы страны Шавката Мирзиёева. Об этом заявили в пресс-службе узбекистанского лидера.
Там уточнили, что лидеры проведут переговоры на высшем уровне, в частности по расширению многопланового партнёрства между странами. Особое внимание уделят развитию сотрудничества в технологической, инвестиционно-финансовой и торгово-экономической сферах, а также углубление взаимодействия с ведущими германскими компаниями и банками. Затронут и вопросы трудовой миграции, экологии, образования, здравоохранения, культуры, туризма и прочих направлений.
Помимо вышеперечисленного, стороны обсудят актуальные вопросы регионального сотрудничества. В ходе встречи Мирзиёев и Шольц проведут заседание с представителями деловых кругов Узбекистана и ФРГ.
Life.ru рассказывал, что в середине августа президент России Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонную беседу по инициативе узбекистанской стороны, где обсуждались вопросы партнёрства между странами в самых разных областях. А первого сентября, когда праздновался День независимости республики, российский лидер направил коллеге поздравительную телеграмму, в которой назвал Узбекистан стратегическим союзником РФ.
Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1, © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов