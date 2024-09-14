Шольц 15-16 сентября посетит Узбекистан по приглашению Мирзиёева

Канцлер ФРГ Олаф Шольц с 15 по 16 сентября посетит Узбекистан с официальным визитом по приглашению главы страны Шавката Мирзиёева. Об этом заявили в пресс-службе узбекистанского лидера.

Там уточнили, что лидеры проведут переговоры на высшем уровне, в частности по расширению многопланового партнёрства между странами. Особое внимание уделят развитию сотрудничества в технологической, инвестиционно-финансовой и торгово-экономической сферах, а также углубление взаимодействия с ведущими германскими компаниями и банками. Затронут и вопросы трудовой миграции, экологии, образования, здравоохранения, культуры, туризма и прочих направлений.