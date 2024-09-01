Путин назвал Узбекистан стратегическим союзником в День независимости республики
Путин поздравил Мирзиёева с Днём независимости Узбекистана
Президент России Владимир Путин направил своему коллеге из Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости республики, назвав страну стратегическим союзником Москвы. Её текст опубликован на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что отношения между Россией и Узбекистаном развиваются по пути стратегического партнёрства и союзничества. Путин упомянул сотрудничество Москвы и Ташкента по разным направлениям, а также их эффективное взаимодействие в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур.
«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии», — подчеркнул Путин в поздравлении.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в честь 33-й годовщины независимости республики помиловал более 500 осуждённых. Среди них — 56 женщин, 19 иностранцев, 233 молодых парней, включая одного несовершеннолетнего и 27 лиц, которые участвовали в деятельности запрещённых организаций.
Life.ru