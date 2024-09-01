Путин назвал Узбекистан стратегическим союзником в День независимости республики

Президент России Владимир Путин направил своему коллеге из Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости республики, назвав страну стратегическим союзником Москвы. Её текст опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что отношения между Россией и Узбекистаном развиваются по пути стратегического партнёрства и союзничества. Путин упомянул сотрудничество Москвы и Ташкента по разным направлениям, а также их эффективное взаимодействие в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии», — подчеркнул Путин в поздравлении.