Санду заболела ковидом и пропустит День независимости Молдавии 26 августа, 09:54 Майя Санду. Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Молдавии Майя Санду заболела коронавирусом, поэтому не примет участия в праздновании Дня независимости республики 27 августа. Об этом она рассказала сама на своей странице в соцсети.

«К сожалению, я заразилась коронавирусом и не смогу принять участие в праздничных мероприятиях ко Дню независимости сегодня и завтра. Я чувствую себя хорошо. Но чтобы не подвергать опасности окружающих, побуду дома», — отметила Санду.

Ранее сообщалось, что очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Главу страны Майю Санду официально выдвинут в кандидаты на пост президента от правящей «Партии действия и солидарности» (ПДС).

Авторы Татьяна Миссуми