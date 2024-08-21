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21 августа, 19:57

Правящая партия ПДС выдвинет Санду кандидатом в президенты Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду. Обложка © Flickr / Parliamentrm

Президент Молдавии Майя Санду. Обложка © Flickr / Parliamentrm

Главу Молдавии Майю Санду официально выдвинут в кандидаты на пост президента от правящей «Партии действия и солидарности» (ПДС). Об этом сообщается на сайте политсилы, которую учредила и возглавляла сама Санду до избрания главой государства.

«В четверг, 22 августа, состоится заседание по созданию инициативной группы для сбора подписей и выдвижения кандидатуры Майи Санду на президентские выборы», — указано в сообщении.

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Напомним, очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). А Санду в свою очередь уже подписала указ о начале переговоров по присоединению республики к Евросоюзу.

Анатолий Симоненко
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