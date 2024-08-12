В Молдавии суд запретил одному из лидеров оппозиции покидать страну
Секретарю блока "Победа" Таубер запретили выезд из Молдавии в течение 60 дней
Депутат молдавского парламента, один из лидеров оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Обложка © ТАСС / ЕРА / DUMITRU DORU
В Кишинёве суд запретил секретарю оппозиционного политического блока "Победа" Марине Таубер покидать страну в течение 60 дней. Об этом говорится в постановлении, которое зачитала судья Лилиана Кушка.
"Рассматривая доводы стороны обвинения, суд выносит решение о запрете депутату Таубер покидать страну в течение 60 суток", — указано в судебных документах.
Таубер сообщила журналисткам, что оспорит данный вердикт. По её словам, молдавским властям придётся отвечать за всё, что они вытворяют.
"Судья решила сыграть в ту же игру, в которую играют компетентные органы по указке президента Майи Санду. Мы оспорим это решение в Апелляционной палате. Я — пример жертвы системы так называемого правосудия, пример того, что творит Европа, Америка у нас и в других странах", — заявила Таубер.
Ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы депутату Марине Таубер. Парламентарий была удостоена награды за заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. А до этого сообщалось, что парламент Молдавии удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры республики о снятии с законотворца депутатской неприкосновенности. Также Таубер обвиняли в организации акции протеста в здании суда и срыве одного из заседаний, на котором рассматривалось дело против руководителя блока "Победа" Илана Шора. Другое обвинение касалось якобы получения средств из незаконных источников на выборах мэра города Бельцы в 2021 году.