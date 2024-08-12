В Молдавии суд запретил одному из лидеров оппозиции покидать страну

В Кишинёве суд запретил секретарю оппозиционного политического блока "Победа" Марине Таубер покидать страну в течение 60 дней. Об этом говорится в постановлении, которое зачитала судья Лилиана Кушка.

"Рассматривая доводы стороны обвинения, суд выносит решение о запрете депутату Таубер покидать страну в течение 60 суток", — указано в судебных документах.

Таубер сообщила журналисткам, что оспорит данный вердикт. По её словам, молдавским властям придётся отвечать за всё, что они вытворяют.

"Судья решила сыграть в ту же игру, в которую играют компетентные органы по указке президента Майи Санду. Мы оспорим это решение в Апелляционной палате. Я — пример жертвы системы так называемого правосудия, пример того, что творит Европа, Америка у нас и в других странах", — заявила Таубер.