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10 мая, 23:13

Путин вручил орден Дружбы депутату молдавского парламента Таубер

Президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы депутату молдавского парламента Марине Таубер. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить орденом Дружбы Таубер Марину — депутата Парламента Республики Молдова", — написано в документе.

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Напомним, парламент Молдавии в марте удовлетворил запрос Генпрокуратуры республики о снятии депутатской неприкосновенности с вице-председателя запрещённой в этой стране партии "Шор" Марины Таубер. За лишение иммунитета проголосовало 57 народных избранников. Правоохранительные органы страны подозревают народного избранника во вмешательстве в осуществление правосудия.

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Life.ru

Анатолий Симоненко
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