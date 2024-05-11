Путин вручил орден Дружбы депутату молдавского парламента Таубер
Президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы депутату молдавского парламента Марине Таубер. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить орденом Дружбы Таубер Марину — депутата Парламента Республики Молдова", — написано в документе.
Напомним, парламент Молдавии в марте удовлетворил запрос Генпрокуратуры республики о снятии депутатской неприкосновенности с вице-председателя запрещённой в этой стране партии "Шор" Марины Таубер. За лишение иммунитета проголосовало 57 народных избранников. Правоохранительные органы страны подозревают народного избранника во вмешательстве в осуществление правосудия.
Life.ru