Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 16:50

Захарова тремя словами описала проверки прилетевших из России в Молдавию

Захарова: Дополнительные проверки в аэропорту Кишинёва — демократия по Санду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила политику президента Молдавии Майи Санду, говоря о дополнительных проверках в кишинёвском аэропорту для прилетевших из России. С соответствующим заявлением она выступила, комментируя слова лидера молдавского блока "Победа" Илана Шора, который рассказал о том, что в главной воздушной гавани страны "людей, прибывающих из Москвы, задерживают, изымают деньги, грабят и не пускают домой".

"Демократия по Санду", — сказала Захарова в беседе с "Известиями".

Аэропорт Кишинёва меняет правила доступа
Аэропорт Кишинёва меняет правила доступа

Ранее Life.ru рассказывал, что молдавских политиков, которые прибыли из Москвы со съезда, где обсуждалось вступление республики в ЕАЭС, по прилёте в Кишинёв задержали. Кроме того, правоохранители пришли с обысками к тем, кто принимал участие в мероприятии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров