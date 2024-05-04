Захарова тремя словами описала проверки прилетевших из России в Молдавию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила политику президента Молдавии Майи Санду, говоря о дополнительных проверках в кишинёвском аэропорту для прилетевших из России. С соответствующим заявлением она выступила, комментируя слова лидера молдавского блока "Победа" Илана Шора, который рассказал о том, что в главной воздушной гавани страны "людей, прибывающих из Москвы, задерживают, изымают деньги, грабят и не пускают домой".