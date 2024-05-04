Захарова тремя словами описала проверки прилетевших из России в Молдавию
Захарова: Дополнительные проверки в аэропорту Кишинёва — демократия по Санду
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила политику президента Молдавии Майи Санду, говоря о дополнительных проверках в кишинёвском аэропорту для прилетевших из России. С соответствующим заявлением она выступила, комментируя слова лидера молдавского блока "Победа" Илана Шора, который рассказал о том, что в главной воздушной гавани страны "людей, прибывающих из Москвы, задерживают, изымают деньги, грабят и не пускают домой".
"Демократия по Санду", — сказала Захарова в беседе с "Известиями".
Ранее Life.ru рассказывал, что молдавских политиков, которые прибыли из Москвы со съезда, где обсуждалось вступление республики в ЕАЭС, по прилёте в Кишинёв задержали. Кроме того, правоохранители пришли с обысками к тем, кто принимал участие в мероприятии.
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