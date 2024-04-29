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Аэропорт Кишинёва меняет правила доступа

Молдавия закроет для встречающих и провожающих вход в аэропорт Кишинёва с 1 мая

29 апреля, 12:00
Вход в аэропорт Кишинёва будет закрыт для встречающих и провожающих с 1 мая. Обложка © freepik / fabrikasimf

Вход в аэропорт Кишинёва будет закрыт для встречающих и провожающих с 1 мая. Обложка © freepik / fabrikasimf

Руководство Молдавии изменило правила прохода в международный аэропорт Кишинёва, попасть в здание с 1 мая смогут только те, у кого на руках будут авиабилеты. Об этом заявил на брифинге глава Пограничной полиции республики Руслан Галушка.

"С 1 мая 2024 года мы немного изменим правила доступа в аэропорт Кишинёва, вход будет разрешён только тем, у кого есть билеты на авиарейсы. Встречающим и провожающим пассажиров придётся остаться снаружи здания", — уточнил он.

По его словам, нововведение призвано обеспечить безопасность на территории аэропорта. Галушка добавил, что количество силовиков увеличат на всех пограничных пунктах в преддверии Пасхи.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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