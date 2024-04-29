Аэропорт Кишинёва меняет правила доступа
Молдавия закроет для встречающих и провожающих вход в аэропорт Кишинёва с 1 мая
Вход в аэропорт Кишинёва будет закрыт для встречающих и провожающих с 1 мая. Обложка © freepik / fabrikasimf
Руководство Молдавии изменило правила прохода в международный аэропорт Кишинёва, попасть в здание с 1 мая смогут только те, у кого на руках будут авиабилеты. Об этом заявил на брифинге глава Пограничной полиции республики Руслан Галушка.
"С 1 мая 2024 года мы немного изменим правила доступа в аэропорт Кишинёва, вход будет разрешён только тем, у кого есть билеты на авиарейсы. Встречающим и провожающим пассажиров придётся остаться снаружи здания", — уточнил он.
По его словам, нововведение призвано обеспечить безопасность на территории аэропорта. Галушка добавил, что количество силовиков увеличат на всех пограничных пунктах в преддверии Пасхи.
Ранее турецкая авиакомпания перестала пускать россиян на борт, сорвав пассажирам отпуск в Аргентине. Позже ограничения распространились и на Северную Америку, в частности, на Мексику. Сообщалось, что уже более тысячи наших сограждан не смогли попасть на рейсы из Стамбула за последние месяцы. Посольство РФ призвало россиян оценить необходимость полётов с Turkish Airlines.