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25 апреля, 12:19

Сотни россиян почти на сутки застряли на круизном лайнере в Москве

Mash: 200 пассажиров застряли на круизном лайнере в Москве из-за отмены рейса

Около 200 пассажиров вместе с экипажем застряли на более чем 20 часов на круизном лайнере "Сергей Дягилев" в Москве. Как сообщает Mash, всё это время люди ждут отплытия, находясь буквально в 30 сантиметрах от причала.

По данным телеграм-канала, теплоход должен был отправиться накануне в 17:30. Планировалось, что из столицы он направится в Углич, Ярославль, Мышкин, Тутаев, а затем вернётся в Москву, однако рейс был отменён. По словам пассажиров, до Роспотребнадзора не дошла заявка от судовладельца, вероятно, из-за сбоя. Тем временем они сидят в каютах и ждут начала путешествия. Причём покинуть стоящий лайнер можно, но на это, как указывает Mash, пока никто не решился.

Между тем судовладелец отправил новое обращение, его рассматривают до пяти дней — столько же длится и круиз. Многие пассажиры уже отчаялись — ради круиза они специально взяли отпуск, некоторые приехали из других регионов. К слову, такое удовольствие в среднем стоит свыше 50 тысяч рублей. Туристическая компания уже пообещала пассажирам выплатить компенсации.

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Ранее Life.ru писал, что у россиян возникли проблемы с поездками в Латинскую Америку с вылетом из Стамбула. После серии скандалов со снятием соотечественников с рейсов Turkish Airlines посольство РФ призвало соотечественников тщательнее взвешивать целесообразность полётов бортами авиакомпании. На ситуацию уже отреагировали в Кремле, пообещав уладить этот вопрос с Анкарой. Занимаются проблемой и мексиканские власти.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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