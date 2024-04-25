Сотни россиян почти на сутки застряли на круизном лайнере в Москве

Около 200 пассажиров вместе с экипажем застряли на более чем 20 часов на круизном лайнере "Сергей Дягилев" в Москве. Как сообщает Mash, всё это время люди ждут отплытия, находясь буквально в 30 сантиметрах от причала.

По данным телеграм-канала, теплоход должен был отправиться накануне в 17:30. Планировалось, что из столицы он направится в Углич, Ярославль, Мышкин, Тутаев, а затем вернётся в Москву, однако рейс был отменён. По словам пассажиров, до Роспотребнадзора не дошла заявка от судовладельца, вероятно, из-за сбоя. Тем временем они сидят в каютах и ждут начала путешествия. Причём покинуть стоящий лайнер можно, но на это, как указывает Mash, пока никто не решился.