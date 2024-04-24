Власти Мексики занимаются проблемой недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines

Руководство Мексики пытается решить проблему, вызванную отказом авиакомпании Turkish Airlines по допуску россиян на рейсы в Латинскую Америку. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-атташе российского посольства в Мехико Андрей Земский, заявив, что зачастую в таких случаях именно перевозчик является ответственным за произошедшие неурядицы.

"Официальные мексиканские службы в курсе возникших проблем. По их словам, они занимаются этим вопросом. В основном инициатором отказов в авиаперевозке являются "Турецкие авиалинии", а не мексиканская сторона", — говорит дипломат.

Представитель Посольства РФ упомянул, что тема с миграцией в Мексике за последнее время привлекает всё больше внимания. Из-за этого руководству страны приходится реагировать, вводя регулирующие меры, которые относятся ко всем, а не только к россиянам. Он также добавил, что российское диппредставительство поддерживает контакт со всеми компетентными органами латиноамериканской страны и старается исправить возникшие проблемы.