Власти Мексики занимаются проблемой недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines
Руководство Мексики пытается решить проблему, вызванную отказом авиакомпании Turkish Airlines по допуску россиян на рейсы в Латинскую Америку. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-атташе российского посольства в Мехико Андрей Земский, заявив, что зачастую в таких случаях именно перевозчик является ответственным за произошедшие неурядицы.
"Официальные мексиканские службы в курсе возникших проблем. По их словам, они занимаются этим вопросом. В основном инициатором отказов в авиаперевозке являются "Турецкие авиалинии", а не мексиканская сторона", — говорит дипломат.
Представитель Посольства РФ упомянул, что тема с миграцией в Мексике за последнее время привлекает всё больше внимания. Из-за этого руководству страны приходится реагировать, вводя регулирующие меры, которые относятся ко всем, а не только к россиянам. Он также добавил, что российское диппредставительство поддерживает контакт со всеми компетентными органами латиноамериканской страны и старается исправить возникшие проблемы.
"Мексиканцы готовы разбираться в каждом отдельном случае по факту получения соответствующего обращения с описанием сложившейся ситуации и при наличии всех необходимых подтверждений, в том числе фото и видео", — объяснил Земский.
Руководство Turkish Airlines начало принимать вызывающие вопросы решения ещё в начале марта, когда турецкая авиакомпания отказывалась пускать россиян в самолёт, следующий из Стамбула в Аргентину, придумывая разные оправдания. Затем произошёл ещё один случай, когда россиянкам запретили сесть в самолёт, потому что те "никогда ранее не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия". Позднее выяснилось, что турецкий перевозчик, не допуская россиян на рейсы в Мексику, пытался проявить заботу и спасти США от наплыва нелегальных мигрантов, проблемы с которыми страна сейчас испытывает.
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