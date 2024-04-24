Кремль высказался о вмешательстве в скандал с массовым снятием россиян с рейсов в Турции
Песков: РФ работает с Анкарой из-за недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines
РФ работает с Анкарой из-за отказов Turkish Airlines пускать россиян на рейсы до Латинской Америки. Обложка © Freepik / senivpetro
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти держат на контроле ситуацию с турецкими авиакомпаниями, которые не пускают россиян на рейсы в Латинскую Америку. Москва ведёт переговоры с Turkish Airlines и надеется на решение проблемы, заверил представитель Кремля.
"Проблема в основном с турецкой стороны — со стороны турецкой компании. И здесь, не дожидаясь контактов на высшем уровне, очень активно работает наше дипломатическое ведомство, активно работает наше правительство, которое неустанно ставит этот вопрос, говорит о неприемлемости такой ситуации для нас и для российских граждан", — пояснил он на вопрос журналистов о возможных контактах на высшем уровне по данному вопросу.
Песков добавил, что между Россией и Турцией сложились конструктивные, дружеские отношения, поэтому есть надежда на помощь со стороны Анкары. Пресс-секретарь подчеркнул, что крепкие связи между странами позволяют говорить о скором урегулировании ситуации.
Напомним, впервые турецкая авиакомпания перестала пускать россиян на борт в начале марта, сорвав пассажирам отпуск в Аргентине. Позже ограничения распространились и на Мексику. Сейчас уже более тысячи наших сограждан не смогли попасть на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку. Посольство РФ призвало россиян оценить необходимость полётов с Turkish Airlines. Сам же авиаперевозчик пояснил, что пытается "спасти" США от нелегалов, так как граждане РФ якобы рвутся попасть в Штаты через Мексику.