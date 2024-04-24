Кремль высказался о вмешательстве в скандал с массовым снятием россиян с рейсов в Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти держат на контроле ситуацию с турецкими авиакомпаниями, которые не пускают россиян на рейсы в Латинскую Америку. Москва ведёт переговоры с Turkish Airlines и надеется на решение проблемы, заверил представитель Кремля.

"Проблема в основном с турецкой стороны — со стороны турецкой компании. И здесь, не дожидаясь контактов на высшем уровне, очень активно работает наше дипломатическое ведомство, активно работает наше правительство, которое неустанно ставит этот вопрос, говорит о неприемлемости такой ситуации для нас и для российских граждан", — пояснил он на вопрос журналистов о возможных контактах на высшем уровне по данному вопросу.