В президенты Молдавии баллотируется "сверхразум", обвинивший в Холокосте самих евреев

Сразу четыре проевропейские партии поддержали выдвижение одиозного историка Октавиана Цыку для участия в выборах президента Молдавии. Его кандидатура показалась подходящей таким политсилам как "Партия перемен", "Платформа DA", Лига городов и сообществ и "Коалиция за единство и благосостояние".

Цыку решили выдвинуть, несмотря на недавний скандал: в одном из интервью он заявил, что "в холокосте евреев виноваты сами евреи". Стоит отметить, что Цыку имеет учёную степень по истории и является автором 10 книг, изданных в Германии, США, Великобритании, Румынии. Кроме того, он являлся членом Комиссии по изучению и оценке "тоталитарного коммунистического режима" на территории Республики Молдова.

"Во время отхода румынской армии с территории Бессарабии 28 июня 1940 года произошли эксцессы по отношению к армии, в том числе со стороны еврейского населения. Это объясняет причину "румынского Холокоста", — шокировал своим утверждением историк.