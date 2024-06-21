Санду подписала указ о начале переговоров по присоединению Молдавии к ЕС
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по присоединению республики к Евросоюзу, которые стартуют в Люксембурге 25 июня. Об этом сообщает её пресс-служба.
"Глава государства подписала указ о начале переговоров о присоединении к ЕС и назначении вице-премьера по вопросам европейской интеграции Кристины Герасимов главным переговорщиком от Республики Молдова", — говорится в сообщении.
Позиция Кишинёва по вопросу вступления в ЕС обсуждалась сегодня на встрече Санду с членами Национальной комиссии по европейской интеграции. По её итогам молдавский президент заявила, что республика выполнила все рекомендации Европейской комиссии.
Напомним, в декабре 2023 года страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. При этом в Кремле отметили, что оба государства не соответствуют критериям вступления в объединение.
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