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21 июня, 08:50

Санду подписала указ о начале переговоров по присоединению Молдавии к ЕС

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по присоединению республики к Евросоюзу, которые стартуют в Люксембурге 25 июня. Об этом сообщает её пресс-служба.

"Глава государства подписала указ о начале переговоров о присоединении к ЕС и назначении вице-премьера по вопросам европейской интеграции Кристины Герасимов главным переговорщиком от Республики Молдова", — говорится в сообщении.

Позиция Кишинёва по вопросу вступления в ЕС обсуждалась сегодня на встрече Санду с членами Национальной комиссии по европейской интеграции. По её итогам молдавский президент заявила, что республика выполнила все рекомендации Европейской комиссии.

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Напомним, в декабре 2023 года страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. При этом в Кремле отметили, что оба государства не соответствуют критериям вступления в объединение.

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Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Никита Никонов
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