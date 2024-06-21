Санду подписала указ о начале переговоров по присоединению Молдавии к ЕС

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по присоединению республики к Евросоюзу, которые стартуют в Люксембурге 25 июня. Об этом сообщает её пресс-служба.

"Глава государства подписала указ о начале переговоров о присоединении к ЕС и назначении вице-премьера по вопросам европейской интеграции Кристины Герасимов главным переговорщиком от Республики Молдова", — говорится в сообщении.