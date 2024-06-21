Многим жителям Молдавии не нравится курс на отказ от взаимодействия с Россией, который избрал официальный Кишинёв. На этот факт обратил внимание в беседе с журналистами в пятницу, 21 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что очень много людей в этой стране считают, что страна должна развиваться во всех направлениях, что будущие интересы страны не могут быть связаны только с Евросоюзом, а должны быть связаны и с такими перспективными рынками, как Российская Федерация", — отметил представитель Кремля.