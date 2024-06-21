В Кремле рассказали, как само население Молдавии относится к курсу Майи Санду
Песков: Отказ от взаимодействия с РФ нравится далеко не всему населению Молдавии
Многим жителям Молдавии не нравится курс на отказ от взаимодействия с Россией, который избрал официальный Кишинёв. На этот факт обратил внимание в беседе с журналистами в пятницу, 21 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что очень много людей в этой стране считают, что страна должна развиваться во всех направлениях, что будущие интересы страны не могут быть связаны только с Евросоюзом, а должны быть связаны и с такими перспективными рынками, как Российская Федерация", — отметил представитель Кремля.
Он добавил, что речь идёт всё-таки о внутримолдавских делах, за которыми России остаётся лишь внимательно наблюдать.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза единодушно назначили 25 июня датой начала переговорного процесса по вступлению в объединение Украины и Молдавии. Позиция Кишинёва по вопросу вступления в ЕС обсуждалась на днях и на встрече Майи Санду с членами Национальной комиссии по европейской интеграции. По её итогам молдавский президент заявила, что республика выполнила все рекомендации Европейской комиссии.
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