Действия молдавских пограничников в Кишенёве, надрывающих паспорта своим согражданам, которых они считают "неблагонадёжными", можно охарактеризовать как "Санду-рейх". Такую оценку ситуации в личном телеграм-канале дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пограничники в аэропорту Кишинёва не только задерживают на несколько часов приехавших из России сограждан, но теперь ещё и надрывают паспорта у тех граждан Молдовы, кого они считают неблагонадёжными. Санду-рейх", — говорится в её посте.