"Санду-рейх": Захарова дала оценку немыслимой выходке молдавских пограничников
Захарова назвала Молдавию "Санду-рейхом" из-за рвущих паспорта пограничников
Действия молдавских пограничников в Кишенёве, надрывающих паспорта своим согражданам, которых они считают "неблагонадёжными", можно охарактеризовать как "Санду-рейх". Такую оценку ситуации в личном телеграм-канале дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пограничники в аэропорту Кишинёва не только задерживают на несколько часов приехавших из России сограждан, но теперь ещё и надрывают паспорта у тех граждан Молдовы, кого они считают неблагонадёжными. Санду-рейх", — говорится в её посте.
Напомним, сегодня стало известно о задержании членов блока "Победа" в аэропорту Кишинёва. Людей удерживали там на протяжении четырёх часов. Между тем недавно экс-глава Молдавии Игорь Додон заявил, что его преемница на посту, президент Майя Санду, готовит республику к войне. В конце мая, кстати, лидера партии "Шанс" Лунгу тоже на три часа задержали в Кишинёве по прилёте из РФ. После съезда в Москве у молдавских оппозиционеров даже проводили обыски.
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