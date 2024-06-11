ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 13:44

"Санду-рейх": Захарова дала оценку немыслимой выходке молдавских пограничников

Захарова назвала Молдавию "Санду-рейхом" из-за рвущих паспорта пограничников

Действия молдавских пограничников в Кишенёве, надрывающих паспорта своим согражданам, которых они считают "неблагонадёжными", можно охарактеризовать как "Санду-рейх". Такую оценку ситуации в личном телеграм-канале дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пограничники в аэропорту Кишинёва не только задерживают на несколько часов приехавших из России сограждан, но теперь ещё и надрывают паспорта у тех граждан Молдовы, кого они считают неблагонадёжными. Санду-рейх", говорится в её посте.

Глава Гагаузии вернулась из России в Молдавию, где её угрожали арестовать
Глава Гагаузии вернулась из России в Молдавию, где её угрожали арестовать

Напомним, сегодня стало известно о задержании членов блока "Победа" в аэропорту Кишинёва. Людей удерживали там на протяжении четырёх часов. Между тем недавно экс-глава Молдавии Игорь Додон заявил, что его преемница на посту, президент Майя Санду, готовит республику к войне. В конце мая, кстати, лидера партии "Шанс" Лунгу тоже на три часа задержали в Кишинёве по прилёте из РФ. После съезда в Москве у молдавских оппозиционеров даже проводили обыски.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / justit

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Молдавия
  • Мария Захарова
  • Майя Санду
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров