Участников блока "Победа" удерживали в аэропорту Кишинёва на протяжении 4 часов Депутат Таубер сообщила о задержании членов блока "Победа" в аэропорту Кишинёва 11 июня, 10:25 Группу участников съезда "Победа" задержали в аэропорту Кишинёва. Обложка © Х / apocalypseos

В аэропорту Кишинёва силовики несколько часов удерживали представителей молдавского оппозиционного блока "Победа", которые возвращались домой из Москвы. Об этом рассказала в телеграм-канале депутат Парламента Молдавии Марина Таубер.

Группу участников съезда "Победа" задержали в аэропорту Кишинёва. Видео © Х / apocalypseos

"Около четырёх часов людей не пропускали, намеренно создавая ситуацию стресса и неопределённости, издеваясь над женщинами и стариками", — подчеркнула она.

Таубер отметила, что подобное беззаконие происходит не первый раз: люди оказываются буквально заложниками, потому что их взгляды не соответствуют политической линии руководства Молдавии.

Ранее в беседе с Life.ru бывший глава упразднённой молдавской партии "Шор" Илан Шор заявил, что сегодня Молдавию может спасти только вступление во все союзы постсоветского пространства. На всех этих площадках, по его словам, объединяются экономические, политические, идеологические процессы.

Авторы Татьяна Миссуми