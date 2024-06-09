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9 июня, 13:39

Гуцул изъявила желание встретиться с Путиным, несмотря на давление Кишинёва

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что готова ко второй встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она отметила, что давление со стороны Кишинёва её не пугает, потому что за ней стоят граждане страны.

"Если у меня будет возможность, я и второй раз встречусь с Владимиром Владимировичем Путиным. И никакое давление меня не испугает. За мной народ Республики Молдова, за мной народ Гагаузии. Я знаю, чего они хотят", — заявила она перед началом второго съезда оппозиционного молдавского блока "Победа" в Москве.

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Напомним, после первой встречи с Путиным на Гуцул завели уголовное дело. На состоявшейся 1 марта встрече российский лидер пообещал поддержку Гагаузской автономии и её экономике вопреки давлению проевропейски настроенного Кишинёва.

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Telegram / Евгения Гуцул

Александра Мышляева
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