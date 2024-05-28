Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 20:54

Лидера партии "Шанс" Лунгу на три часа задержали в Кишинёве по прилёте из РФ

Лидер оппозиционной молдавской партии "Шанс" Алексей Лунгу. Обложка © Telegram / Илан Шор | Ilan Șor

Лидер оппозиционной молдавской партии "Шанс" Алексей Лунгу. Обложка © Telegram / Илан Шор | Ilan Șor

Глава оппозиционной молдавской партии "Шанс" Алексей Лунгу был задержан по прибытии в Кишинёв из Москвы с мероприятия БРИКС. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу блока "Победа".

"Мы вместе с Алексеем прилетели. Я прошла паспортный контроль, потому что я депутат и у меня есть иммунитет. Его задержали по невыясненным обстоятельствам. Забрали паспорт на паспортном контроле", — поделилась с агентством соратница Лунгу Ирина Лозован.

Спустя три часа лидер партии сообщил, что его отпустили. Ситуацию иронично прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"САНДУны — это парилка в аэропорту Кишинёва, которую румынский режим Санду устроил для граждан оккупированной им Молдавии", — высказалась дипломат.

Захарова тремя словами описала проверки прилетевших из России в Молдавию
Захарова тремя словами описала проверки прилетевших из России в Молдавию

Задержание оппозиционеров после визитов в Россию стало почти обязательным ритуалом кишинёвских силовиков. Недавно такая история произошла и с лидером партии "Возрождение" Натальей Параской, которая посещала в Москве съезд политиков, не поддерживающих евроинтеграцию Молдавии.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров