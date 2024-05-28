Лидера партии "Шанс" Лунгу на три часа задержали в Кишинёве по прилёте из РФ
Лидер оппозиционной молдавской партии "Шанс" Алексей Лунгу. Обложка © Telegram / Илан Шор | Ilan Șor
Глава оппозиционной молдавской партии "Шанс" Алексей Лунгу был задержан по прибытии в Кишинёв из Москвы с мероприятия БРИКС. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу блока "Победа".
"Мы вместе с Алексеем прилетели. Я прошла паспортный контроль, потому что я депутат и у меня есть иммунитет. Его задержали по невыясненным обстоятельствам. Забрали паспорт на паспортном контроле", — поделилась с агентством соратница Лунгу Ирина Лозован.
Спустя три часа лидер партии сообщил, что его отпустили. Ситуацию иронично прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"САНДУны — это парилка в аэропорту Кишинёва, которую румынский режим Санду устроил для граждан оккупированной им Молдавии", — высказалась дипломат.
Задержание оппозиционеров после визитов в Россию стало почти обязательным ритуалом кишинёвских силовиков. Недавно такая история произошла и с лидером партии "Возрождение" Натальей Параской, которая посещала в Москве съезд политиков, не поддерживающих евроинтеграцию Молдавии.