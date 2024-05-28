Лидера партии "Шанс" Лунгу на три часа задержали в Кишинёве по прилёте из РФ

Глава оппозиционной молдавской партии "Шанс" Алексей Лунгу был задержан по прибытии в Кишинёв из Москвы с мероприятия БРИКС. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу блока "Победа".

"Мы вместе с Алексеем прилетели. Я прошла паспортный контроль, потому что я депутат и у меня есть иммунитет. Его задержали по невыясненным обстоятельствам. Забрали паспорт на паспортном контроле", — поделилась с агентством соратница Лунгу Ирина Лозован.

Спустя три часа лидер партии сообщил, что его отпустили. Ситуацию иронично прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.